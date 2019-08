Golfinho bebé resgatado na ria Formosa e libertado em alto-mar

Um golfinho bebé entrou na ria Formosa e foi encontrado junto à praia, no sábado passado, nas proximidades da barra de Faro/Olhão, na ilha Deserta.O cetáceo foi encontrado numa zona de pouca água, com sinais de estar desorientado. Com a ajuda de uma nadadora-salvadora e de uma embarcação, o golfinho bebé foi vigiado e protegido até à chegada da brigada de vigilantes do Instituto de Conservação da Natureza.Foi depois transportado para alto-mar, através de uma embarcação, onde foi libertado a três milhas da costa.