Golfinho morto dá à costa em praia de Cascais

Autoridade Marítima já se encontra no local.

11:53

Um golfinho morto deu à costa na Praia de Santa Marta, em Cascais, esta terça-feira de manhã.



Segundo a Autoridade Marítima, que já se encontra no local, a ocorrência foi um resultado do mau tempo.



O cadáver do animal está a ser removido da água pela Proteção Civil da Câmara Municipal de Cascais.