Golo do Sanjoanense no último minuto leva a pancadaria entre adeptos e jogadores do Canelas

Depois do golo no último minuto, que deu a vitória à Sanjoanense, no jogo da Série B do Campeonato de Portugal AD Sanjoanense-Canelas (1-0), os ânimos exaltaram-se no estádio e fora dele com confrontos que obrigaram à intervenção da PSP.Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver jogadores do Canelas já na rua em desacatos com adeptos do Sanjoanense, tendo dois populares sido detidos.Tudo terá começado quando a equipa da casa festejou o golo em frente ao banco do Canelas. A confusão instalou-se e dois adeptos da equipa da AD Sanjoanense entraram em campo.Num segundo momento, voltou a instalar-se a violência junto à zona que dá acesso aos balneários e que posteriormente se estendeu até à rua. Francisco Duarte, delegado ao jogo do Canelas - clube conhecido por ter vários jogadores membros da claque Super Dragões, do FC Porto -, afirmou que adeptos do Sanjoanense tentaram invadir o balneário visitante."Tivemos carros da comitiva danificados e fizemos uma participação policial", disse, acrescentando que foi agredido com o pau de uma bandeira. Não foi possível obter uma reação por parte da AD Sanjoanense.