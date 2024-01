Golpe na autarquia de Oliveira de Frades gera revolta: "Já se falava deste roubo há vários anos"

Os negócios fraudulentos celebrados entre Luís Vasconcelos, antigo presidente da Câmara de Oliveira de Frades (PSD), e os empreiteiros amigos, para realizarem obras no município a preços mais elevados e com isso beneficiarem as empresas de construção e a Madeiras AV, firma gerida por Vasconcelos de forma ilegal, causou uma onda de revolta na vila beirã."Já se falava deste roubo há vários anos. Sobretudo desde 2017 quando deixou de ser presidente e o Paulo Antunes foi e perdeu as eleições", contou o munícipe António Carlos.Segundo as contas do Ministério Público, o ex-autarca lucrou, entre 2013 e 2016, quase um milhão de euros com obras que adjudicou a empresas amigas, através de falsos procedimentos de ajuste direto ou com posições de vantagem em concursos públicos, lesando o erário público em milhares de euros.Vasconcelos, Paulo Antunes (chefe de gabinete de Fernando Ruas na Câmara de Viseu) e mais onze arguidos vão ser julgados por prevaricação, participação económica em negócio e falsificação de documentos.