Tem 24 anos e ganha a vida como professor de dança. Esta segunda-feira, por medo, o jovem esfaqueado no pescoço num posto de abastecimento de combustíveis só depôs no tribunal de Almada na ausência de Vasques Silveira, o homem de 51 anos que, a 22 de fevereiro, o agrediu brutalmente com a ajuda do pai (António Silveira, de 75, que esta segunda-feira faltou ao início do julgamento por doença) e da família destes.