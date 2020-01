Golpeado na cabeça no primeiro dia do ano em Lagoa

Um homem de cerca de 30 anos foi esfaqueado na cabeça e nas costas por outro no primeiro dia deste ano, na zona do Parchal, no concelho de Lagoa. A Polícia Judiciária está a investigar o crime de tentativa de homicídio.Segundo oapurou, o alerta para o crime foi dado pelas 20h25. A vítima, de nacionalidade guineense, estava no interior de uma pastelaria quando se desentendeu com outro homem, seu familiar próximo.Os dois homens envolveram-se em agressões mútuas. De acordo com testemunhas, a vítima foi agredida com uma faca na cabeça e nas costas, o que lhe causou diversos ferimentos. Quanto ao outro indivíduo, terá sido agredido com uma cadeira durante a rixa, mas não terá sofrido lesões de relevo.Quando a GNR chegou, o alegado agressor já tinha abandonado o local do crime. A vítima foi assistida por elementos dos bombeiros voluntários de Lagoa e Portimão e transportada, em seguida, para a unidade de Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Ao que oapurou, o homem ferido foi submetido a exames e encontrava-se esta quinta-feira no Serviço de Urgência.Apesar de a GNR ter sido a primeira força de segurança a chegar ao local, a investigação foi entregue à Polícia Judiciária de Portimão, que está a fazer diligências no sentido de localizar o agressor. Osabe que este já estará, aliás, identificado pelas autoridades, dada a sua relação de familiaridade com a vítima e por ser conhecido na zona.