Golpeado no pescoço e nas costas nas Festas de Pinhal Novo

Um homem, de 25 anos, foi ferido com gravidade, com golpes de uma arma branca, durante as festas populares de Pinhal Novo, Palmela, esta segunda-feira de madrugada. Apresentava quatro perfurações na zona lombar e duas no pescoço e foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. O agressor, que é suspeito de ofensas à integridade física graves, fugiu e encontra-se em parte incerta. As autoridades estão a fazer diligências para o localizar.No mesmo recinto, mas no sábado, foi detido um menor, de 17 anos, por posse ilegal de arma de fogo. O jovem tinha consigo, para além da pistola, cinco munições, um telemóvel e 115 euros em numerário.Durante as festas, entre os dias 6 e 11, foram detidas cinco pessoas por crimes de ameaças e coação, tráfico de droga e posse de armas.