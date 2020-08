Golpeia merceeiro com x-ato na Amadora

Uma mulher de 32 anos, já com uma longa ficha policial, foi detida pela PSP após ter tentado roubar e golpeado com um x-ato o dono de uma mercearia, na Damaia, Amadora.O crime ocorreu na manhã de quinta-feira. O merceeiro, de 50 anos, estava à porta do seu negócio quando a mulher surgiu de x-ato na mão, exigindo dinheiro.A vítima gritou e a mulher golpeou-o num braço e fugiu de mãos a abanar. Testemunhas chamaram a PSP, que acabou por encontrar a assaltante ainda na posse do x-ato, com a lâmina aberta.Residente no Barreiro, a assaltante foi detida. A vítima foi assistida no hospital a ferimentos ligeiros.