O gang contava, para escolher os alvos, com informações privilegiadas dadas pelo agente da PSP Carlos Alfaia, que os ajudou a troco de 5 mil euros. Eram altamente organizados - tinham inibidores de sinal e GPS - e atacaram dezenas de casas de luxo, entre elas do empresário Domingos Névoa e do cantor Delfim Júnior.









