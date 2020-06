Gonçalo Amaral insiste que novo suspeito do caso Maddie "é bode expiatório" e fala em "negligência dos pais"

Gonçalo Amaral, ex-inspetor da PJ de Portimão, insistiu este domingo que o novo suspeito do caso Maddie "é um bode expiatório" e falou em "negligência dos pais", durante uma entrevista à TVI."Só havia duas formas de entrar (no apartamento): com chave falsa ou através da janela", explicou Gonçalo Amaral.Recordou o esquema de vigilância que os casais tinham e insiste que "abandonaram os filhos, mentiram à polícia e continuam a mentir, porque não revelaram tudo o que se passou naquela noite".O ex-inspetor da PJ disse que a carrinha VW Vestafália branca e amarela foi personalizada pelo suspeito e mostrou uma fotografia da mesma carrinha com desenhos a preto, que foi analisada pelas autoridades alemãs, acusando as autoridades de adulterarem as imagens divulgadas.Gonçalo Amaral afirmou que a amostra de saliva encontrada "é de bebé com leite materno" e que estava noutra cama que não a de Maddie.