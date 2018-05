Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gondomar no vermelho após chumbo de tribunal

Tribunal de Contas mantém recusa de visto a empréstimo bancário para saldar dívida milionária à EDP.

Por Manuel Jorge Bento | 08:24

O acordo que tínhamos alcançado com a EDP foi ao ar, o que deixa a Câmara de Gondomar, de novo, no vermelho, ou seja, acima do limite legal de endividamento".



O lamento é do autarca Marco Martins, depois da decisão do Tribunal de Contas (TdC) de manter a recusa do visto a um empréstimo para pagar 28 milhões de euros de dívida do município à elétrica, na sequência de um acordo que permitiria um ‘perdão’ de 20 milhões - já que o valor em dívida é de 48 milhões.



Esta recusa de visto à contração de empréstimo poderá gerar repercussões noutros municípios que também têm dívidas para com a EDP e que, ao que o CM apurou, esboçaram acordos semelhantes para saldar os pagamentos em falta. "O TdC não valida o visto com o argumento de que se trata de uma dívida de curto prazo e não de longo prazo, mas o que estamos a fazer é a tentar resolver uma dívida que remonta aos anos 80 e 90", referiu o presidente da Câmara de Gondomar - que já pediu audiências ao primeiro-ministro, António Costa, e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo também convocado já uma reunião extraordinária do executivo municipal para amanhã, com o objetivo de discutir soluções.



Em 1997, a câmara celebrou com a EDP o pagamento de uma dívida de 70 milhões de euros durante 20 anos, sendo que a última prestação era de 48 milhões. Acordou depois que esta última prestação seria de 28 milhões, conseguindo um ‘perdão’ de 20 milhões. "Com a decisão agora conhecida, o Tribunal de Contas impede a poupança de 20 milhões de euros ao erário público", referiu esta terça-feira a autarquia em comunicado.n