Gouveia e Melo confirma ameaças recebidas e diz que caso está a ser investigado

O chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), Henrique Gouveia e Melo, confirmou este sábado à Lusa ter recebido ameaças por diversas vias, incluindo sms, e que participou o caso às autoridades policiais, que estão a investigar o sucedido.

Contactado pela agência Lusa, o vice-almirante, que liderou a task-force da vacinação contra a covid-19, admitiu também que as ameaças, cujo teor concreto não quis especificar por estar a decorrer uma investigação policial, possam estar relacionadas com declarações e posições por si assumidas relativamente à morte por espancamento, em março, do polícia Fábio Guerra, e que levou à prisão preventiva e expulsão da Marinha de dois fuzileiros.

Em seu entender, existe uma "forte probabilidade" de as ameaças estarem relacionadas com o caso da morte do polícia Fábio Guerra e com o facto de ter decidido que não queria aqueles dois fuzileiros indiciados pelo crime do agente da PSP na Marinha.