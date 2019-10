Governantes em negócio milionário com oliveiras

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A nova ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, comprou 30 oliveiras centenárias por ajuste direto no valor de 63 mil euros à empresa do pai e da irmã do secretário de Estado João Catarino, quando era presidente da Câmara de Abrantes, em 2013.A autarca pagou 2100 euros por cada árvore, quando Abrantes é um concelho com uma grande área de olival. Oconsultou o OLX e ... < br />