O Governo anunciou esta sexta-feira, pela segunda vez desde a aprovação da lei de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em novembro de 2021, o adiamento do fim desta força de segurança. O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, não se comprometeu com nova data, referindo que é preciso “amadurecimento das competências futuras”.





Se o Parlamento aprovar a decisão do Conselho de Ministros, a transferência de competências do SEF para a PSP (controlo aeroportuário e de cruzeiros), GNR (portos e fronteiras terrestres) e PJ (investigação criminal), será concretizada com o decreto-lei de criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA). A decisão, frisou José Luís Carneiro, visa “uma transição serena, com respeito pelos direitos humanos e dos trabalhadores”. “Falta tempo para amadurecer alterações, nomeadamente na formação de quem ficará no controlo aeroportuário [PSP]”, disse. Para Acácio Pereira, presidente do sindicato de inspetores do SEF, “é uma decisão acertada no momento”. O CM confirmou que se pondera a passagem da base de dados desta força de segurança (com vistos atribuídos e detenções) para a tutela do primeiro-ministro, António Costa. A APMA, por seu turno, poderá sair da órbita do MAI e ser tutelada pela ministra Adjunta Ana Catarina Mendes.