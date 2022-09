O Governo anunciou esta terça-feira uma ajuda de 30 milhões de euros às atividades agropecuárias e apícolas afetadas pelos incêndios nos concelhos da serra da Estrela, decidindo ainda avançar com a concessão de apoio social às famílias que viram as casas afetadas ou mesmo destruídas pelas chamas.





As medidas anunciadas estão incluídas no pacote de 200 milhões avançado pelo Governo dia 15, destinadas aos concelhos com maior área ardida este ano, seis dos quais no Parque Natural da Serra da Estrela.