Governo aprova instalação de telefones fixos nas celas das prisões

Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, diploma que vai permitir a instalação de telefones fixos dentro das celas das prisões portuguesas.Esta mudança "vem permitir a instalação de aparelhos de telefone fixos nos espaços de alojamento e estabelecer o respetivo regime de utilização", explica comunicado do Governo, que adianta que o objetivo é "reforçar os contactos das pessoas com a família e com pessoas com quem mantenham relação pessoal significativa, em condições mais dignas, com mais privacidade e nos horários após o trabalho e a escola dos filhos".