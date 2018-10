Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo avança com levantamento de prejuízos para aprovar apoios em breve

Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra.

A administração pública vai começar a fazer um levantamento dos prejuízos causados pela tempestade Leslie, para que os apoios possam ser aprovados no próximo Conselho de Ministros, informou este domingo o ministro da Administração Interna.



Segundo Eduardo Cabrita, estão já a ser mobilizadas estruturas dos ministérios da Agricultura e da Educação, bem como da Segurança Social e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) para se avançar com o levantamento dos prejuízos no território afetado pela tempestade Leslie, que afetou a região Centro, com maior incidência nos distritos de Coimbra e de Leiria.



O levantamento vai ser feito com a coordenação da CCDRC, por forma a se identificarem os prejuízos em empresas, habitações, na área agrícola e nos equipamentos municipais que precisem de ser recuperados, referiu o ministro da Administração Interna, que falava aos jornalistas após uma reunião na Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.



Para o ministro, é importante que se avance com este trabalho "para que se possa já olhar para o dia seguinte".



Eduardo Cabrita pretende que este levantamento preliminar esteja pronto até ao próximo de Conselho de Ministros, para que aí possa já ser definido "o modelo de apoio que vá ser adotado".



Para o membro do Governo, as habitações sem condições de habitabilidade serão prioritárias, sublinhando que será também necessário uma rápida reposição de vários serviços públicos afetados, nomeadamente escolas e estruturas de apoio a idosos.



Eduardo Cabrita apontou para o exemplo da Escola de 2.º e 3.º ciclos da Carapinheira, em Montemor-o-Velho, que devido aos danos causados, será necessário encontrar um espaço alternativo para os alunos.



A tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço desta autoridade.



