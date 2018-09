Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo avança com sementeiras aéreas depois de incêndio em Silves

Medida visa criar prados e pastagens para espécies cinegéticas e evitar erosão do solo.

Por José Carlos Eusébio

O Governo vai avançar com sementeiras aéreas em terrenos do concelho de Silves afetados pelo grande incêndio do início de agosto, que começou na serra de Monchique e se alastrou depois aos municípios vizinhos.



Foi ainda proibida, a partir desta sexta-feira e até ao final da época venatória 2018/2019, a caça nas zonas ardidas, com exceção do javali.



Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, explicou ao CM que se trata de "intervenções de emergência", estando previsto que as sementeiras aéreas sejam realizadas entre "outubro e novembro" (aquando das primeiras chuvas), abrangendo, para já, cerca de "300 hectares", nas herdades da Parra e Santinhas, que pertencem ao Estado.



O governante adiantou que o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária irá "escolher as sementes adequadas", que serão lançadas de avião já "pré-germinadas".



O objetivo é criar "prados e pastagens para as espécies cinegéticas", permitindo, ao mesmo tempo, "aguentar o solo, que é pobre". Esta medida poderá ainda contribuir "para melhorar a estrutura desse solo".



Os terrenos ardidos em Silves eram ocupados sobretudo por mato, ao contrário da serra de Monchique, onde existia floresta.



Nesse último caso, segundo Miguel Freitas, a estratégia passa por tirar parte da madeira ardida para "triturar e espalhar pelo terreno", sendo criadas, em zonas críticas, "barreiras para suster a erosão".