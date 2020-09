Governo cria brigadas de intervenção nos lares para fazer face à pandemia

O Governo anunciou a criação de brigadas distritais de intervenção rápida para contenção e estabilização de surtos de Covid-19 em lares de idosos. Estas brigadas inserem-se no conjunto de medidas aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros e que serão aplicadas a partir de dia 15, com a entrada em vigor do estado de contingência para fazer face à pandemia.

Estas 18 equipas, que estarão todas operacionais até ao final deste mês, envolverão um conjunto de 400 pessoas entre médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico, revelou o primeiro-ministro, António Costa.

As brigadas de emergência têm como missão agir de uma forma muito rápida perante qualquer surto que se venha a verificar num lar de forma a permitir o diagnóstico o mais precoce possível, acrescentou. Neste momento, há 631 casos ativos entre 90 mil utentes de lares.