Governo cumpre prazo e adjudica os sete lotes do concurso do SIRESP a seis empresas diferentes

Todos os sete lotes do concurso para prestação de serviços de operação e manutenção da SIRESP - rede exclusiva do Estado para as comunicações de emergência - foram adjudicados esta terça-feira, permitindo assim "cumprir o prazo definido pelo Estado para a concretização deste concurso até 31 de dezembro de 2022", segundo comunicado oficial da SIRESP, S.A.

O concurso registou 13 candidaturas, nas quais foram apresentadas 16 propostas.

De acordo com o comunicado, "O primeiro dos sete lotes, referente aos serviços de manutenção da rede TETRA, já havia sido adjudicado no dia 21 de novembro, à empresa Motorola".

Segundo a SIRESP, os serviços que restavam foram divididos por cinco empresas diferentes: a NOS, OMTEL, No Limits, Moreme e ainda a Altice Labs.

A empresa refere ainda que "as propostas preveem a evolução da rede SIRESP no sentido da integração de novas soluções tecnológicas, assumindo a vontade de transferir a totalidade da gestão da rede SIRESP para as mãos do Estado, que passará a ter um sistema de comunicações de emergência e segurança mais resiliente, robusto e seguro" e conclui, "nesta decisão está a salvaguarda do interesse público e da soberania do Estado".