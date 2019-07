Governo dá 121 mil euros a militar baleado

Um despacho conjunto do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro das Finanças, Mário Centeno, atribuiu uma indemnização com o valor 121 152,20 euros ao militar da GNR Nuno Ricardo Correia Cardoso, que foi baleado em serviço.Os factos que levaram à decisão remontam a 11 de junho de 2011.Nesse dia, Nuno Cardoso comandava uma Equipa de Intervenção Rápida que foi chamada devido a uma rixa ocorrida no bairro do 2º Torrão, na Trafaria, Almada.Ao tentar, com os colegas, repor a ordem pública, o militar foi baleado.Sofreu diversos ferimentos que o obrigaram à hospitalização e, segundo o despacho esta segunda-feira publicado em Diário da República, "ficou com uma perturbação pós-traumática em resultado desse evento".