Governo dá mais 4 mil milhões de euros às Forças Armadas

Reequipamento das Forças Armadas, entre 2019 e 2030 , previsto na nova Lei de Programação Militar.

Por António Sérgio Azenha | 09:00

O Conselho Superior Militar (CSM) deverá aprovar esta terça-feira uma verba superior a quatro mil milhões de euros para o reequipamento das Forças Armadas, entre 2019 e 2030, no âmbito da nova Lei de Programação Militar (LPM). Se assim for, tendo em conta que Portugal terá de aumentar a despesa com a Defesa nos termos acordados com a NATO, a LPM terá um aumento de cerca de 27% face aos 3,1 mil milhões de euros inscrita na atual lei. Com essa verba, serão adquiridos, por exemplo, seis novos aviões KC - 390, produzidos pela brasileira Embraer, seis novos navios-patrulha oceânicos e um navio polivalente logístico.



No total, estes aviões e navios custarão quase 1,5 mil milhões de euros. Na reunião de hoje do CSM estarão presentes o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, o secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, e os chefes do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, do Exército, general Rovisco Duarte, e da Força Aérea, general Manuel Teixeira Rolo. Em conjunto, irão preparar a nova LPM.