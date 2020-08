Governo declara Situação de Alerta até à meia-noite de 4 de agosto devido ao risco de incêndio

O Governo declarou Situação de Alerta para Portugal até à meia-noite de 4 de agosto devido ao significativo agravamento do risco de incêndio.A medida entra em vigor às 20h00 deste domingo e estende-se até às 23h54 da próxima terça-feira, dia 4 de agosto.De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna, serão aplicadas algumas medidas de carácter excecional, nomeadamente a "proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem; "a proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração"; a proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos; e ainda a "proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e outros espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos".Em atualização