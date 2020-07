Governo declara Situação de Alerta para segunda e terça-feira devido ao perigo de incêndio

O Governo declarou este domingo Situação de alerta para segunda e terça-feira, 27 e 28 e julho, respetivamente, devido ao perigo de incêndio.A declaração abrange todo o território continental, entre as 00h00 de segunda-feira e as 23h59 de terça-feira, face às previsões meteorológicas que apontam para "significativo agravamento do risco de incêndio rural"."Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os ministros da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática determinaram este domingo a Declaração da Situação de Alerta em todo o território do Continente", avança em comunicado o gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.Num comunicado enviado às redações, a Proteção Civil informa que a temperatura máxima deverá manter-se este domingo e na segunda-feira acima dos 33 graus Celsius no interior, com os termómetros a excederem os 39 graus no interior Centro e Alentejo.As noites serão quentes, com temperaturas acima dos 20 graus em alguns pontos do interior Centro e Sul.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um conjunto de medidas preventivas, entre elas a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, assim como nos caminhos florestais, ruais e outras vias; a proibição da realização de queimadas de "sobrantes de exploração"; a proibição da utilização de fogo-de-artifício ou de outros artefactos pirotécnicos. É ainda proibido realizar trabalhos com recurso a maquinaria nos espaços florestais e outros espaços rurais, com exceção das situações de combate a incêndios.