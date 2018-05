Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo deve tomar posição esta semana sobre AIA

Tavira e Lagos aprovaram moções em Assembleia Municipal contra prospeção em Aljezur.

Por João Mira Godinho | 09:08

O Governo tem até à próxima quarta-feira para tomar uma posição sobre a realização de uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) à prospeção de petróleo e gás, ao largo de Aljezur. Isto depois do final da consulta pública, que terminou a 16 de abril.



O Executivo tem o prazo de 20 dias úteis, desde o final da consulta pública, para decidir se a AIA vai ser feita. Logo dois dias após o fim da consulta, o primeiro-ministro garantiu que o Governo iria cumprir a lei. "Faremos [a AIA] se for necessário, não faremos se não for", disse António Costa.



A espera pela decisão é encarada com apreensão pelos opositores à prospeção (e exploração) de petróleo e gás na região sul por parte do consórcio ENI/GALP. A Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP) questiona mesmo a utilidade da consulta pública quando o Governo "não teve respeito" por consultas anteriores - uma sobre a utilização do espaço marítimo, que contou com mais de 40 mil participações que se opunham à exploração de petróleo, outra, aos autarcas da região, que se posicionaram, unanimemente, contra a intenção do consórcio.



Também ao nível dos municípios, nas últimas semanas, Lagos e Tavira aprovaram, nas respetivas assembleias municipais, moções em que pedem ao Governo que cumpra a resolução da Assembleia da República (AR) para que a pesquisa ao largo de Aljezur seja suspensa.



Esta resolução, apresentada na AR pelo PCP, pede que o Executivo suspenda o processo até à conclusão, "publicação e discussão das avaliações de impacte ambiental e de impacto noutras atividades económicas".