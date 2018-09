Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Governo está a ser injusto com Mação”, diz autarca local

Vasco Estrela afirma que o seu concelho não está no roteiro dos políticos".

Por José Durão e Luís Oliveira | 10:11

O verão deste ano está a acabar mas são os incêndios de 2017, nos quais morreram 116 pessoas, que continuam a gerar muita polémica e críticas.



O Governo está a ser acusado de não aplicar o dinheiro da União Europeia (ver texto ao lado) e a autarquia de Mação queixa-se do mesmo.



Vasco Estrela, autarca de Mação, vai invocar a mesma razão para colocar o Estado em Tribunal caso nada se altere.



O autarca considera que o concelho que mais área ardida registou em 2017 – 28 mil hectares – não merece ser apoiado apenas em 60% dos custos da reconstrução, quando a maior parte dos concelhos afetados vão ser financiados na totalidade por uma verba que, segundo a Comissão Europeia, teve em consideração os danos participados pelas diferentes regiões afetadas.



"É difícil explicar isto às pessoas", disse esta terça-feira o autarca ao Correio da Manhã. "Para o Governo, arderem 28 mil hectares, com 50 aldeias atingidas, é normal e um sucesso", só porque não houve mortes, acusou.



"O Governo não está a ser justo com Mação", reitera o autarca local, que admitiu ainda tristeza por o seu concelho "não estar no roteiro dos políticos".



A confirmar-se a decisão atual, o município terá de aplicar 1,6 milhões do seu orçamento, mais de 10% dos nove milhões disponíveis para o ano inteiro, para colmatar a falta de apoios.



"Depois de tudo aquilo que nos aconteceu, no concelho do País onde mais ardeu temos a nosso encargo 1,3 milhões de euros", revelou Vasco Estrela.



"Estamos a ser dupla e triplamente injustiçados", acusa.