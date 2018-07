Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo expressa "tristeza e pesar" pela morte de proprietário do jornal Mundo Português

José Luís Carneiro vincou "o choque da notícia do trágico falecimento" de Carlos Morais, de 58 anos

19:48

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, expressou "tristeza e pesar" pela morte do proprietário do jornal da diáspora Mundo Português, Carlos Morais, vítima de um acidente de viação ocorrido esta sexta-feira na A16, em Sintra.



José Luís Carneiro vincou "o choque da notícia do trágico falecimento" de Carlos Morais, de 58 anos, quando a viatura em que seguia sozinho embateu num separador da portagem do troço de Sintra da A16, na manhã desta sexta-feira.



"Empresário multifacetado, Carlos Morais teve um percurso marcado pelo mérito e pela inovação, nomeadamente nos setores da comunicação social e da organização de eventos", sublinhou o governante, em nota enviada à agência Lusa.



O membro do Governo louvou "todo o trabalho desenvolvido por Carlos Morais, como responsável pelo jornal Mundo Português, fundado pelo seu pai, Valentim Morais, em 1970".



"Desde a década de 1980, Carlos Morais foi capaz de modernizar e profissionalizar este órgão de comunicação social de enorme importância para as comunidades portuguesas. Desempenhou, desse modo, uma missão de relevo para os portugueses nos diferentes pontos do Mundo, ao disponibilizar informação importante e proporcionando, assim, uma maior aproximação com o nosso país", considerou José Luís Carneiro.



José Luís Carneiro frisou que "todo este trabalho viria a merecer o reconhecimento do Governo Português, com a atribuição, em 2015, pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, da Medalha de Mérito das Comunidades".



O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas assinalou ainda que "o percurso de Carlos Morais deve também ser enaltecido pela criação do certame de promoção de produtos alimentares de âmbito, SISAB, que se afirmou no panorama nacional e internacional, proporcionando a oportunidade de visibilidade internacional a muitas empresas e produtos portugueses".