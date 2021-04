O Ministério do Ambiente facilitou a venda de seis barragens da EDP à francesa Engie, por 2,2 mil milhões de euros, ao arrastar a avaliação do negócio solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), depois do chumbo deste organismo, a 30 de julho do ano passado. O estudo caiu por falta de tempo e a APA acabou por dar luz verde, depois de uma carta da EDP pressionando para acelerar a aprovação da operação....