Governo investe dois milhões de euros para equipar polícias

O Governo vai investir quase dois milhões de euros nas forças de segurança.Além dos 838 mil euros que vão ser usados para comprar 1503 coletes antibala e antifaca para a GNR – tal como onoticiou este sábado –, o Ministério da Administração Interna (MAI), responsável pelas forças de segurança, vai investir também na compra de pneus e de alcoolímetros para a PSP. A verba foi publicada na sexta-feira em Diário da República.O investimento na proteção dos militares da GNR foi considerado fundamental pelo MAI.De resto, desde 2017, num plano de investimentos mais vasto e que termina no final do ano, o ministério dirigido por Eduardo Cabrita já gastou cinco milhões de euros para comprar 30 mil equipamentos de proteção para a Polícia de Segurança Pública (PSP) e GNR.Destes, cerca de quatro mil são coletes balísticos.Serão ainda gastos outros 825 mil euros, repartidos no triénio 2020 a 2022, na compra de pneus para equipar a frota de veículos da PSP.A verba destina-se à celebração de um contrato com uma empresa, que possa fornecer esse serviço.Por fim, o ministério tutelado por Eduardo Cabrita prevê ainda investir 300 330 euros na compra de alcoolímetros para as subunidades da PSP, de todo o País, que fazem fiscalização de trânsito.O Ministério da Administração Interna já tinha celebrado contrato no ano passado com a empresa, mas só durante o corrente ano foi possível ultimar os pormenores e proceder à distribuição dos equipamentos.