Governo manifesta "solidariedade total" a autarcas e populações da serra da Estrela após incêndios

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que os autarcas e os habitantes da serra da Estrela cujos municípios foram afetados pelo incêndio deste mês podem esperar "solidariedade total" do Governo.

À chegada a Manteigas, no distrito da Guarda, para uma reunião entre vários membros do Governo e autarcas da região, o ministro José Luís Carneiro, questionado pelos jornalistas sobre o que os autarcas e as populações daquela área protegia podem esperar, respondeu com "solidariedade total".

"[Podem esperar] a nossa solidariedade total, da parte do Governo. Mas vamos agora ouvir os autarcas, porque acho que é muito importante ouvir quem está aqui e quem esteve aqui com as dificuldades e quem tem vivido as dificuldades", declarou.