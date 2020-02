Governo mantém contacto com autoridades para transferir português com coronavírus

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse esta segunda-feira que o Governo português continua a insistir com as autoridades japoneses para que o português infetado com o novo coronavírus, retido no navio no Japão, seja transferido para uma unidade hospitalar.

"O nosso concidadão continua no navio em quarentena e ainda não foi transferido para um hospital de referência. Continuamos a insistir com as autoridades japoneses para que o seja. Esperamos que venha a ser nas próximas horas ou dias", disse à Lusa Augusto Santos Silva.

De acordo com o ministro, os contactos estão a ser feitos em primeiro lugar no Japão através da embaixada portuguesa com o ministro do Negócios Estrangeiros japonês, que é o canal de contacto e também através de diligências em Lisboa com a embaixada do Japão em Lisboa.