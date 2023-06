Governo muda SIRESP durante combate a fogos e Jornada da Juventude

O Ministério da Administração Interna (MAI) assumiu ao CM que o processo de transição do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) da Altice para a Nos, foi pensado para decorrer durante o período mais crítico de combate a fogos, 15 de julho a 30 de agosto, e a Jornada Mundial da Juventude, que trará a Portugal o Papa Francisco entre 2 e 6 de agosto.

Em resposta oficial ao nosso jornal, o MAI explica que "a transição de serviços para os novos contratos, decorrentes do concurso público internacional, já se encontra em curso, tendo sido iniciada em março". "O plano foi elaborado tendo em conta a época de incêndios e a Jornada Mundial da Juventude", confirmou uma fonte do ministério tutelado por José Luís Carneiro.

Os contratos que vão levar às mudanças na rede SIRESP, acrescenta a mesma fonte, "têm um prazo de cinco anos, e não vão afetar os equipamentos/rádios usados pelas entidades que partilham a rede SIRESP".

Sem especificar custos do processo de transição em curso desde março, a mesma fonte conclui que o investimento que suporta esta mudança "já estão cobertos nos valores dos contratos celebrados no âmbito do Concurso Público Internacional".