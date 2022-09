O Governo vai pagar antecipadamente um milhão de euros às associações de bombeiros pelo combate a incêndios florestais, anunciou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna. José Luís Carneiro, ouvido no Parlamento, disse que até 20 de setembro foram pagos “22,2 milhões de euros com o dispositivo terrestre, despesas extraordinárias e combustíveis”. Para este ano, o orçamento do dispositivo de combate a fogos é de 32,8 milhões de euros, mais 5 milhões para grupos de reforço e 70 milhões para meios aéreos.









Ainda de acordo com o ministro, este ano foram detidas 151 pessoas por fogo posto (PJ apanhou 81 e a GNR 70), número que “mais que duplicou em relação a 2021”. Registaram-se 10 923 incumprimentos, com 2000 contraordenações.