O Governo promete uma revolução na gestão do efetivo da PSP para colocar mais agentes nas ruas. Num dia em que o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esteve debaixo de fogo de autarcas, que reclamam maior visibilidade de polícias (o presidente da Câmara de Lisboa sugeriu a criação de esquadras móveis na cidade, modelo que o próprio anunciou em visita à PSP no Porto, e que entra em vigor no sábado em locais de maior presença turística, com a recolha de queixas de crimes menos graves), o CM teve acesso a um projeto em que a tutela propõe que possam ser civis, de outros organismos da Função Pública, a receber as denúncias.









