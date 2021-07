Governo quer PSP com salário de 2007 euros

Na terceira ronda de negociações com os sindicados das forças de segurança, o Governo deverá pôr as cartas na mesa, apurou o. O objetivo é juntar todos os suplementos e acrescentar-lhes mais 100 ou 80 euros, de modo a que o salário médio de um agente da PSP passe para os 2007 euros mensais e o ordenado médio de um militar da GNR se fixe nos 1835 euros/mês. Se esta proposta for aceite, os salários médios das forças de segurança ficarão muito acima dos ordenados médios auferidos na Função Pública: 1798 euros.Esta proposta só vale para o próximo Orçamento do Estado (2022) e, se aceite, entrará em vigor a 1 de janeiro. Quanto a uma aplicação retroativa desta proposta ao ano de 2021 é algo que não se coloca para já.