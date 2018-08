Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo revê lei das armas e munições

Ideia é reduzir o elevado número de armas que não estão ativas.

Por A.B. | 08:00

A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, começa esta quinta-feira a receber as associações do setor da caça para recolher propostas para rever a Lei das Armas e Munições. A ideia, tal como a governante tem vindo a referir, é reduzir o elevado número de armas – cerca de 500 mil – que não estão ativas.



O Governo anunciou, no passado dia 1, que está a estudar o aumento das restrições à posse de armas de fogo, pretendendo a inativação das que não têm uso em atividades cinegéticas e desportivas, e ainda limitar o número de armas por caçador. A Federação Portuguesa de Caça é a primeira entidade a ser recebida hoje, seguindo-se a Associação de Produtores Rurais.