O Governo vai decretar o estado de calamidade para dar resposta aos múltiplos pedidos de ajuda da população e de vários setores da economia da zona destruída pelo incêndio que queimou praticamente um terço do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE).



No final de uma reunião que juntou seis ministros e seis autarcas dos concelhos abrangidos pelo PNSE (Manteigas, Celorico da Beira, Covilhã, Guarda, Gouveia e Seia) e Belmonte, por ter sido atingido pelas chamas, Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência referiu que o estado de calamidade será decretado para poder dar “condições para que todos, Estado e autarquias, possam responder às necessidades” do território.









