Graça Freitas promete investigação a falha que expôs dados pessoais dos portugueses

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou, esta segunda-feira, que vai investigar a falha numa plataforma da DGS e acredita que a informação privada dos portugueses não foi violada, apesar de não poder garanti-lo.



Em entrevista à RTP, Graça Freitas deixou uma "palavra de segurança e descanso" e que "em princípio" as pessoas "não serão lesadas". No entanto, alertou que "nunca sabemos o que está por detrás destes ataques".





A diretora-geral da saúde quis assegurar que vai "investigar profundamente se houve alguma fuga".Em causa está uma vulnerabilidade na plataforma do sistema nacional de vigilância epidemiológica pode ter permitido o acesso ao número de contribuinte, nome completo, data de nascimento, morada e número de telefone de cidadãos portugueses.

A falha no Sinave foi descoberta, por acaso, no mês de março e as consequências da mesma ainda são desconhecidas. É nesta plataforma que os médicos registam situações de risco e as chamadas doenças de declaração obrigatória, como a Sida, Covid-19 ou a tuberculose, em tempo real.