'Granadas' encontradas em Beja afinal eram peças de automóveis antigos

Agentes do Centro de Inativação de Explosivos da PSP de Beja foram chamados ao centro da localidade alentejana no seguimento de um alerta para a existência de "objectos explosivos, em forma de granada", no interior de uma casa, em obras, na rua das Lojas, revelou fonte a PSP.

Em pouco mais de dez minutos, todos os acessos ao local, localizado no centro histórico da cidade, foram cortados ao trânsito pelas autoridades.

Depressa, os especialistas em minas e armadilhas concluiram que tudo não passou de um falso alarme.

Os trabalhadores, que estão a remodelar a habitação, confundiram algumas peças de automóveis antigos, que se encontravam no entulho da obra, com granadas, revelou a mesma fonte ao CM.

No local também estiveram os Bombeiros de Beja com três carros, um dos quais de combate a incêndios e PSP com um total de 12 elementos.