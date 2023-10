Grau de ameaça terrorista em Portugal sobe para "Significativo"

O Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) decidiu

nível 4 - Moderado"

subir o grau de ameaça terrorista em Portugal de "para o "nível 3 - Significativo", informa o SIS em comunicado. Esta alteração deve-se à evolução da situação de segurança e eventuais impactos na segurança interna decorrentes do agravamento do conflito entre Israel e o Hamas, que "acrescentou mais complexidade à ameaça terrorista de matriz islamista na Europa"."O SIS considerou existirem condições que justificam a alteração do grau de ameaça terrorista em Portugal", lê-se no comunicado.A alteração ocorre "por razões eminentemente preventivas e de cautela", dada a ausência de "quaisquer indícios que apontem para o desenvolvimento de ações terroristas em território nacional".A decisão surge dois dias depois de ter afirmado que não havia razões que justificassem a alteração.