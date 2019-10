Grávida de quatro meses morre afogada na praia da Zambujeira do Mar

Uma mulher de 33 anos, grávida de quatro meses, e um homem de 34, ambos de nacionalidade inglesa, morreram este domingo afogados na praia da Zambujeira do Mar, em Odemira. O alerta foi dado às 14h30.A mulher, surpreendida pela forte corrente quando nadava, foi arrastada para as rochas. O homem tentou salvá-la e também não resistiu.Dois amigos estavam no areal e assistiram à tragédia. Um grupo de surfistas ainda os resgatou e transportou para a praia, tentando reanimá-los, mas sem sucesso.Os óbitos foram declarados no local. Um helicóptero da Força Aérea foi acionado para transportar os corpos, uma vez que o acidente ocorreu num praia pequena e com acesso difícil.