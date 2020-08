Grávida diz que queimou feto com álcool em Paços de Ferreira. Autoridades desconfiam da versão

A mulher que queimou o filho após ter sofrido um aborto espontâneo em Paços de Ferreira disse às autoridades que usou álcool para queimar os restos mortais do feto. No entanto, esta versão está a levantar dúvidas às autoridades visto que as temperaturas provocadas pelo líquido inflamável não seriam suficientes para destruir o corpo em cinzas.

Garantiu também às autoridades que para queimar o bebé utilizou uma lata e que depois espalhou as cinzas no jardim das traseiras da habitação, localizada em Carvalhosa, Paços de Ferreira. Porém, essa versão também está a lançar a desconfiança. A lata nunca foi encontrada porque foi recolhida pelos serviços de recolha de lixo. Também no quintal da habitação não há vestígios das cinzas. No entanto, a polícia está a ter em consideração que a chuva, no início desta semana, pode ter dissolvido essas cinzas na terra.

A mulher sofreu o aborto espontâneo às 31 semanas de gravidez no sábado, dia 15 de agosto. O bebé nasceu na casa de banho. Contou depois ao companheiro o que tinha acontecido e foi levada, já na quarta-feira, ao hospital de Penafiel. Aos médicos contou a mesma versão que apresentou às autoridades.

Entretanto, a mulher ainda não teve alta do hospital, não tendo sido ainda constituída arguida. Na unidade hospitalar foi submetida a uma cirurgia. Assim que tiver alta pode ser indiciada por profanação de cadáver. Só com dados mais concretos da investigação, nomeadamente se o bebé estava vivo ou morto quando nasceu, poderiam levar a que a mulher fosse indiciada também pelo crime de homicídio.

A gravidez era de risco e a mulher sofre uma profunda depressão. Recentemente andava em pânico uma vez que o padrasto que a violou em criança vai sair entretanto da cadeia após cumprir a pena de 10 anos a que foi condenado. A mulher já é mãe de duas meninas. Desta vez iria nascer um rapaz.