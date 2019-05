Grávida e filho bebé salvos em praia isolada

Um casal espanhol com um filho bebé foi resgatado pela tripulação da embarcação salva-vidas de Ferragudo depois de ter sido empurrado pela ondulação, para uma praia isolada do concelho de Albufeira.A mulher está grávida de quatro meses.A família, que tinha ido dar um passeio de barco, acabou por ser arrastada pela ondulação para uma praia entre a Coelha e a Maré das Porcas, quinta-feira à tarde. A embarcação em que navegavam, de cerca de 5 metros, ficou encalhada.A família de turistas, que pedia ajuda, foi avistada por uma embarcação marítimo-turística, que alertou a Estação Salva-Vidas de Ferragudo e a Polícia Marítima.O comandante da Capitania do Porto de Portimão mobilizou a mota de água de salvamento e a embarcação salva-vidas e de Ferragudo, por mar, e a Polícia Marítima (PM) de Albufeira, por terra.A PM confirmou não haver qualquer acesso por terra à praia, bem como a situação das vítimas. Estas foram resgatadas da praia pela mota para o salva-vidas e transportadas, em seguida, para a a marina de Albufeira, em condições difíceis devido à forte ondulação.O casal e o bebé aparentavam estar bem de saúde. A família recusou assistência médica.Apesar de a família aparentar estar bem de saúde e ter recusado assistência médica, a mulher, pelo facto de estar grávida, acabou, por segurança, por ir ao Serviço de Urgência Básica de Albufeira, acompanhada pela Polícia Marítima.Ao final da tarde de quinta-feira, uma embarcação contratada pelo turista espanhol, após autorização do capitão do Porto de Portimão, procedeu à remoção da embarcação de recreio e posterior transporte para a marina de Albufeira, sob a supervisão da Polícia Marítima.