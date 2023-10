Grávida ferida após ser atropelada por camião na Feira

Uma mulher de 28 anos, grávida, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, depois de ser atropelada por um camião, na Feira. A vítima inspirou maiores preocupações, aos operacionais acionados para o socorro, por causa do seu estado de gravidez.O alerta foi dado, ao início da tarde, para os bombeiros de Lourosa, para um atropelamento rodoviário, no lugar do Tojal, em São Paio de Oleiros.A vítima foi atropelada por um camião no Lugar de Tojal, freguesia de São Paio de Oleiros.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital da Feira. A GNR de Lamas foi chamada e investiga as circunstâncias do acidente.