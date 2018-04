Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grávida ferida em explosão de foguete

Todas as vítimas acabaram por ter alta médica durante a madrugada de terça-feira.

Por F.V. | 08:47

"Ouvimos um estrondo enorme à nossa frente e, de repente, entrou toda a gente em pânico. De todo o lado vinham pessoas aos gritos e a pedirem socorro." A descrição dos momentos de terror que se viveram na segunda-feira à noite, em Fiscal, Amares, foi feita ao CM por Maria Tinoco.



A mulher, que assistia à passagem do Compasso Pascal na casa do mordomo da freguesia, confessa que chegou a temer pela vida.



O rebentamento de duas bombas de foguete no largo em frente à casa do mordomo causou ferimentos em dezenas de pessoas. Nove tiveram que ser assistidas no Hospital de Braga, entre elas uma mulher de 29 anos, grávida.



