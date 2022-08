Um despiste, seguido de capotamento, na A24, ao quilometro 124, na zona de Castro Daire, matou uma mulher grávida.O acidente fez ainda três feridos graves e três feridos ligeiros. Um dos feridos graves é um menor. Para o local foram mobilizados 31 operacionais, 11 meios terrestres e um helicóptero.As vítimas foram para o Hospital de São Teotónio, em Viseu. O alerta foi dado as 19h08 e a via ficou cortada no sentido Norte-Sul.