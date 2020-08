Uma grávida de 30 anos de Paços de Ferreira abortou um feto com cerca de 31 semanas de gestação e queimou-o de seguida. A mulher espalhou depois as cinzas do feto pelo jardim.Depois do sucedido sentiu-se mal e foi transportada para o hospital, onde confessou tudo.A mulher vive com o marido e duas filhas e não conseguiu explicar o que a levou a realizar tal ato. As duas crianças estavam em casa no momento do aborto.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.