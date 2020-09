Grávida socorrida após sofrer lesão junto ao mar

Uma mulher grávida sofreu uma lesão junto ao mar e teve de ser socorrida, na sexta-feira ao final da tarde, na praia dos Careanos, em Portimão. A vítima, de 31 anos e nacionalidade holandesa, foi assistida no local por um militar do projeto Sea Watch e por operacionais dos Bombeiros Voluntários de Portimão.O alerta foi dado pelo nadador-salvador, às 17h42. Numa primeira fase foi feita a imobilização do membro inferior esquerdo depois de a mulher ter torcido o pé. Segundo oapurou junto do comandante da Capitania do Porto de Portimão, Gonzalez dos Paços, a vítima foi retirada do local através da praia do Vau, uma vez que o acesso à praia dos Careanos é pedonal e o seu resgate do local seria mais difícil. A mulher foi transportada para o hospital de Portimão.Tendo em conta que as temperaturas ainda são convidativas a uma ida à praia, o mesmo responsável da Autoridade Marítima aconselha os banhistas "a frequentar as praias que ainda têm concessões abertas e com nadador-salvador", uma vez que na maioria das praias do Algarve a época balnear termina esta quarta-feira. Alerta para a necessidade dos banhistas procurarem as "praias que continuam a ser monitorizadas" até ao dia 15 de outubro.