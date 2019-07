Grávida sovada pelo namorado exige um cêntimo ao agressor

Uma grávida de 20 anos, que esteve prestes a perder o bebé após ter sido pontapeada e esmurrada na barriga pelo namorado quando estava em fim de gestação, apresentou um pedido de indemnização cível no valor de 1 cêntimo, no Tribunal de Elvas. A jovem, defendida pelo advogado Hugo Marçal (antigo arguido no processo Casa Pia), afirma não estar interessada em dinheiro, exigindo só justiça.Ao que oapurou, o visado está em prisão preventiva desde o início do ano. Depois de ter passado pela cadeia de Elvas, onde causou distúrbios, foi transferido para Beja. Aguarda acusação, mas a PSP de Elvas (que realiza a investigação sob a tutela do Ministério Público), recolheu já fortes indícios contra o agressor. Apesar do curto namoro, a jovem foi agredida várias vezes. O pico da violência surgiu em finais de 2018. Espancou-a a murro e pontapé usando botas de biqueira metálica. Depois pegou num pequeno gato e estrangulou-o até à morte. O animal foi atirado para uma lareira, com o agressor a dizer à vítima que iria fazer o mesmo à sogra.A queixa foi apresentada à PSP de Elvas, que o deteve. A jovem foi transportada de urgência ao hospital, onde acabou por dar à luz um bebé saudável. Além do processo-crime, em que é assistente, a jovem avançou com o pedido de indemnização cível de valor simbólico. Contactado pelo, Hugo Marçal confirmou que representa a jovem e que avançou com o pedido de indemnização cível, mas não quis fazer mais comentários.