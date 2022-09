"Gravidade da seca em Portugal é impressionante", salienta Especialista das Nações Unidas

Portugal atravessa uma seca "impressionante" e precisa de melhorar a eficiência do uso da água, nomeadamente no setor da agricultura, alertou hoje o relator especial para os Direitos Humanos e o Meio Ambiente das Nações Unidas (ONU).

"A gravidade da seca em Portugal é realmente impressionante. Quando viajámos pelo país, foi realmente devastador ver como a paisagem está seca após estes muitos meses de seca", afirmou David Boyd, numa conferência de imprensa realizada no Oceanário de Lisboa, sublinhando: "Podemos usar a água de forma muito mais eficiente, seja em eletrodomésticos ou em sistemas industriais que reciclam e reutilizam a água em circuito fechado".

De acordo com o especialista da ONU, o maior utilizador de água em Portugal é o setor agrícola, sendo ainda importante, "dadas as circunstâncias atuais" no país, apostar em tipos de culturas que requerem menos água para o seu desenvolvimento.